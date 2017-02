Incidente in Carnia: una Punto si cappotta

CARNIA - Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica sulla statale 52 bis tra i comuni di Sutrio e Arta Terme.

Una Fiat Punto si è cappottata, ma fortunatamente gli occupanti dell'auto non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 da Udine e i Vigili del Fuoco di Tolmezzo.

Ad occuparsi della ricostruzione della dinamica, la Polstrada di Tolmezzo. Qualche disagio alla circolazione veicolare c'è stato, soprattutto per il via vai di sciatori che hanno affollato la Carnia in questa domenica di sole.