San Valentino porta un anticipo di Primavera sul Fvg

UDINE – Non si può ancora parlare di Primavera, ma certamente sarà una settimana di San Valentino mite quella che ci attende. Tra martedì e venerdì splenderà il sole su tutto il Friuli Venezia Giulia e le temperature arriveranno, durante il giorno, anche a toccare i 16 gradi centigradi. Più fresco la sera e all’alba.

Il merito è del rinforzo di un campo anticiclonico sull'Europa centrale che farà sentire la propria influenza anche sull’Italia.

Nel dettaglio, l’Osmer Fvg, per la giornata di martedì, prevede bel tempo e cielo sereno su tutta la regione. Sul confine tarvisiano possibili nebbie di notte e al mattino in rapida dissoluzione. Sulla costa soffierà Bora moderata al mattino in calo nel pomeriggio. Mercoledì ancora cielo sereno, con forte escursione termica. Di notte possibili banchi di nebbia in pianura al confine con il Veneto. Temperature miti in quota con zero termico a 2.400 metri. Condizioni confermate anche per la giornata di giovedì.