All'Informagiovani viene presentato ''Scintilla e mattone'' rivolto a giovani disoccupati

UDINE - Riaccendere la scintilla che dà alla persona, a ogni persona, la possibilità di costruirsi solidi mattoni per il futuro: questo vuole essere «Scintilla e Mattone» un progetto sociale gratuito dell’Istituto Gestalt Trieste rivolto a giovani, donne e uomini disoccupati di ogni età, che sarà presentato lunedì 13 febbraio alle 16.30 all’Informagiovani in viale Ungheria 39, a Udine. L’obiettivo sociale è finalizzato a potenziare e sviluppare in modo creativo le risorse personali e professionali, imparare a cercare e trovare lavoro, non da soli, ma con la forza del gruppo, che sostiene e promuove la reciproca fiducia. Presentano il progetto Chiara Mazzanti, responsabile area Udine, e Laura Fidenzio.

Per informazioni: telefono 329.9766707, mail ud@scintillaemattone.it.