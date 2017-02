AIELLO – Accrescere ulteriormente e rafforzare le sinergie con il territorio al fine di migliorare ed estendere l’offerta turistica regionale. Al via la partnership tra il Palmanova Outlet Village e Visitait.it, primo e unico booking di attività, esperienze e avventure all’aria aperta in Friuli Venezia Giulia. L’accordo prevede la reciproca promozione e particolari scontistiche riservate ai clienti fidelizzati del Village. Visitait.it offre la possibilità di prenotare online, in modo semplice e in assoluta sicurezza, attività, esperienze e avventure all’aria aperta per scoprire la regione da nuovi e diversi punti di vista.

Attività di tutti i generi per scoprire la regione

Online dal 2016, il network conta oggi 25 partner, per un totale di oltre 70 attività. Visitait.it ha sviluppato anche attività proprie come il volo in mongolfiera (la mongolfiera avrà il brand in esclusiva del Palmanova Outlet Village), i tour in quad e due sport di squadra: Bubble Football e Archery Games. «Siamo soddisfatti per questa nuova partnership – commenta il direttore del Palmanova Outlet Village, Domenico Casagrande -. Il turismo slow rimanda sicuramente all’idea di un maggiore contatto con la natura. Significa anche contatto con l’arte e la cultura, purché vissute lentamente e di conseguenza più in profondità. Osservare, gustare e fermarsi sono le parole-chiave: turismo lento significa seguire i ritmi della natura, rispettare l’ambiente, le persone e le tradizioni. Ancora una volta il Palmanova Outlet Village punta sullo scambio tra realtà diverse che possono collaborare, il tutto in sinergia con le eccellenze del territorio regionale».

Un’offerta sempre maggiore

I clienti del Village potranno beneficare di particolari sconti sulle varie attività promosse da Visitatait.it. «La partnership con il Palmanova Outlet ha come obiettivo l’ampliamento e il miglioramento dell’offerta turistica attiva regionale – aggiunge Federico Crosato, Ceo di www.visitait.it -. Vogliamo poter offrire al turista un servizio sempre più organizzato e funzionale. L’unico modo per garantirlo è creare una rete di collaborazioni. Unendo le forze di tutti non ci sono limiti ai risultati che si possono ottenere».