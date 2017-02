''One billion rising'': un San Valentino all’insegna di SeNonOraQuando

UDINE - Per il quinto anno consecutivo Udine sarà sfondo dell'iniziativa mondiale denominata «One Billion Rising» di SeNonOraQuando grazie al patrocinio delle Pari Opportunità e del Comune di Udine. L'appuntamento è per martedì 14 febbraio alle 18, in piazzetta del Lionello. Quest'anno il flash mob coincide con la presenza del camper 'Contro la violenza sulle donne' della Polizia di Stato.