La Dacia Arena in lizza per diventare ‘Stadium of the Year’ 2016

UDINE – Lo stadio Friuli (o Dacia Arena, volendo utilizzato la denominazione commerciale dell’impianto), è candidato a diventare ‘Stadium of the Year’. In lizza ci sono 29 impianti di 21 Paesi in tutto il mondo.

In Italia la Dacia Arena, la casa dell’Udinese Calcio, è l’unico impianto candidato in questa competizione, che si gioca on line. In lizza ci sono anche i nuovi stadi di Olympique Lyonnais (Francia), West Ham United (Inghilterra), Minnesota Vikings (Usa), Besiktas (Turchia) e molti altri. A questa ‘gara’ ha partecipato, nel 2012, anche lo Juventus Stadium, che si è piazzato al settimo posto.

Ci saranno due distinte votazioni a decretare il vincitore del titolo di ‘Stadio dell’anno’. Il primo voto sarà quello del pubblico, e quindi quello dei tifosi, che hanno la possibilità di esprimersi fino al 4 marzo. Poi c’è il voto degli addetti ai lavori, e quindi degli architetti. Cinque ‘esperti’ che saranno chiamati a dare un giudizio sui nuovi impianti. I vincitori saranno annunciati dopo il 5 marzo.

‘Stadium of the Year’ è una competizione non commerciale lanciata sette anni fa da Stadiony.net e StadiumDB.com, due siti web specializzati negli stadi di calcio. Per votare clicca QUI.