Scontro a tre in viale Tricesimo: un ferito

UDINE – Incidente su viale Tricesimo nella serata di lunedì. Tre vetture si sono scontrate poco dopo le 19, con una persona che è rimasta ferita ed è stata accompagnata al Santa Maria della Misericordia da un’ambulanza.

I tre veicoli, come riporta la Polizia locale di Udine, giunta sul posto per i rilievi, procedevano su via Nazionale in direzione Nord quando, all’altezza del civico 45, una Renault condotta da un 30enne ha tamponato la Mercedes che la precedeva (guidata da un 23enne). Nell’incidente è stata coinvolta anche una Hyundai, tamponata a sua volta dalla Mercedes.

Come già accennato, nel sinistro è rimasta ferita una sola persona, quella che si trovava alla guida della Mercedes, soccorsa dal personale del 118. Ci sono stati dei disagi alla circolazione veicolare, con il traffico che è stato regolato a senso unico alternato per oltre un’ora.