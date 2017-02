Wi-fi gratuito alla Cavarzerani per evitare gli assembramenti in centro città

UDINE – Alla Cavarzerani arriva il wi-fi. Dopo essere stato annunciato nei mesi scorsi, tra mercoledì e giovedì il collegamento a internet gratuito sarà attivato nel Centro di accoglienza migranti di via Cividale. L’anticipazione è del Messaggero Veneto.

L’iniziativa, voluta da Prefettura e Croce Rossa, ha l’obiettivo di evitare assembramenti nel centro della città a caccia della connessione più veloce.

Come ha voluto rimarcare il prefetto di Udine di Udine, Vittorio Zappalorto, infatti, l’operazione non è stata fatta per agevolare i migranti, ma per mettere fine alla ricerca per le vie del centro di hotspot liberi a cui collegarsi. I residenti in molti quartieri, infatti, si lamentavano per l'alta concentrazione di migranti nelle zone dove l'accesso al wi-fi era facilitata.