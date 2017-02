Lodovica Comello nuova testimonial di Old Wild West

TAVAGNACCO - Lodovica Comello è la nuova testimonial di Old Wild West e protagonista dello spot tv, on air a partire dal 24 febbraio sulle principali reti Sky. La pianificazione degli spazi televisivi sarà supportata da una campagna di digital advertising sui principali social. La strategia si completa con la comunicazione in store, negli oltre 150 ristoranti della catena.

Lo spot

Nello spot da 45», la giovane e poliedrica artista fa il suo ingresso nel saloon più famoso d’Italia sotto gli sguardi inizialmente sospettosi degli altri personaggi del filmato. Basta una battuta pronunciata da Lodovica per trasformare immediatamente la classica atmosfera di tensione che ricorda i vecchi western in un momento di festa, musica e divertimento che coinvolge proprio tutti.

La carriera della friulana

Influencer da milioni di follower e amatissima dai più giovani, Lodovica Comello è un’artista versatile capace di eccellere su più fronti: dalla conduzione di programmi tv di successo come Italia’s Got Talent e Singing in the car, alla recente partecipazione alla 67esima edizione del Festival di Sanremo dove Lodovica è stata apprezzata per originalità e determinazione. L’energia e l’autenticità con cui affronta le nuove sfide rappresentano perfettamente la filosofia Old Wild West, il cui obiettivo di sempre è offrire ai propri clienti un’esperienza di consumo memorabile, fatta di tanto divertimento e cibo di qualità a prezzi sostenibili. «Lodovica ci ha subito conquistati con la sua travolgente simpatia e con la spontaneità. - Commenta Marco Di Giusto, amministratore delegato di Cigierre, Compagnia Generale Ristorazione SpA, punto di riferimento italiano nella ristorazione servita e proprietaria del format Old Wild West – Ci riconosciamo nella sua gioia di vivere e apprezziamo la sua positività; siamo certi che sarà così anche per il nostro target, perfettamente in linea con il suo pubblico».