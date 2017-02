Udine celebra San Valentino, tutti gli appuntamenti della giornata

UDINE – La città si appresta a festeggiare il giorno degli innamorati con un ricco calendario di appuntamenti, ce n'è davvero per tutti i gusti. Ecco gli eventi in programma.

San Valentino al Sweet Home

Regalo di San Valentino diverso dal solito. Al Sweet Home di via Manin 12, a Udine, è in programma un aperitivo d'amore: dalle 18 alle 21 oltre all’aperitivo, con drinks e stuzzichini a scelta, per gli innamorati sarà possibile farsi fare anche une caricatura in una ‘cornice romantica" al prezzo di 3 euro, realizzata da Francesca Ceschia e con gli addobbi di San Valentino dell'agenzia "Eccentrika".

‘Io, Claude Monet’

Tremila lettere di Claude Monet. È a partire da questo immenso patrimonio che si snoda ‘Io, Claude Monet’, il docu-film di Phil Grabsky. Proprio a partire da questi scritti, accostati alle straordinarie opere conservate nei più importanti musei del mondo, il film rivela la tumultuosa vita interiore del pittore, tra momenti di intensa depressione e giorni di assoluta euforia creativa, offrendone un ritratto complesso e commuovente. ‘Io, Claude Monet’ sarà in programma al cinema Centrale martedì 14 e mercoledì 15 febbraio alle 14.50 e 19.50 (biglietto intero 10 euro, ridotto e soci CEC 8 euro). Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook www.facebook.com/VisionarioUdine o contattare l’infoline allo 0432.227798.

«Tileggounastoria’

Proseguono gli appuntamenti di «Tileggounastoria» organizzati dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica Joppi a cura dei lettori volontari e dedicate ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Tappa di martedì 14 febbraio, dalle 17 alle 18, sarà la Biblioteca di Quartiere «Rizzi San Domenico» di Via Martignacco, 146, con l’incontro intitolato «Sembra questo, sembra quello».

L’apparenza inganna? I bambini potranno scoprirlo nelle storie che saranno presentate durante questo incontro. Si riproporrà poi anche la formula del laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie, grazie alla collaborazione dell’Associazione Culturale «San Lazzaro».

La partecipazione è libera e gratuita. Come sempre sarà possibile collezionare le proprie presenze sul Segnapunti, e i dieci più fedeli ascoltatori a fine edizione (mese di maggio) meriteranno una piccola sorpresa. Per informazioni sulle attività della Sezione Ragazzi tel. 0432271585 – sito Internet: www.sbhu.it/udine/ragazzi.

SeNonOraQuando

Per il quinto anno consecutivo Udine sarà sfondo dell'iniziativa mondiale denominata ‘One Billion Rising’ di SeNonOraQuando grazie al patrocinio delle Pari Opportunità e del Comune di Udine. L'appuntamento è per martedì 14 febbraio alle 18, in piazzetta del Lionello. Quest'anno il flash mob coincide con la presenza del camper 'Contro la violenza sulle donne' della Polizia di Stato.

San Valentino in via Pracchiuso

329, sono questi gli anni trascorsi dalla prima Festa che Borgo Pracchiuso ha voluto dedicare a San Valentino. Si trattava di un omaggio al martire cristiano invocato contro la peste. Una festa che nonostante la lunga storia è ancora molto sentita dall’antica borgata, che anche quest’anno non manca di salutare il suo Santo con appuntamenti ed eventi.

Rumiz a Colugna

Dopo aver debuttato a Pontebba nell’inverno scorso, ritorna nel circuito Ert per cinque date ‘Come cavalli che dormono in piedi’, produzione del Teatro Stabile del Fvg tratta dall’omonimo libro di Paolo Rumiz, autore che sarà sul palco nella veste di narratore. L’adattamento del testo per il teatro è firmato dallo stesso Rumiz che sarà accompagnato da Adriano Giraldi e dalla chitarra di Stefano Schiraldi. La tournee inizierà martedì 14 febbraio al Teatro Luigi Bon di Colugna.

’L’ora di ricevimento (banlieue)’

Un cast di fuoriclasse per uno spettacolo che testimonia quanto il teatro sia lo specchio del mutare dei tempi, delle trasformazioni della società, dei grandi cambiamenti in atto nella storia sociale europea e che riguardano tutti noi: arriva in regione – il 14, 15 e 16 febbraio alle 20.45 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 17 e 18 febbraio alle 20.45 e il 19 febbraio alle 16 al Teatro Verdi di Pordenone – ’L’ora di ricevimento (banlieue)’.

Cerimonia di donazione dell’Archivio di Garzoni alla Società Filologica

Martedì 14 febbraio, alle 18, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine si svolgerà la cerimonia alla Società Filologica Friulana di donazione del fondo appartenuto al musicista friulano Luigi Garzoni di Adorgnano. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla famiglia al fine di onorare la memoria del compositore e di mettere a disposizione della collettività e degli studiosi il patrimonio documentario probabilmente più rilevante della storia della musica friulana.