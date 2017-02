Incidente in viale Tricesimo: ferita una ciclista 20enne

UDINE – Una ciclista di 20 anni è finita in ospedale dopo essere finita sull’asfalto in viale Tricesimo, all’altezza della rotonda del ristorante Roadhouse. E’ probabile che la causa del sinistro sia stata un’automobile che ha urtato la ragazza o l’ha spinta a terra con una manovra azzardata.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 14 febbraio, verso le 15. La donna in sella alla bicicletta è finita rovinosamente a terra mentre stava percorrendo la rotonda. Nell’impatto la 20enne è finita a terra un trauma toracico e diverse contusioni.

Per questo è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale. Della ricostruzione della dinamica si stanno occupando gli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale.