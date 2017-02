Fine settimana all'insegna di musica e Winter Games: appuntamento a Tarvisio

TARVISIO - Saranno due i protagonisti indiscussi nel weekend del 18 e 19 febbraio: lo sport e la musica. La location sarà accattivante e unica: il Monte Lussari. Una due giorni da vivere intensamente, con un ricco programma pieno di iniziative.

Si comincia sabato 18 febbraio

Dalle 11 alle 17, allo Schuss Aperitif Lounge Bar, l'Après-ski, ai piedi del Lussari, è in programma il BraccoBallo Show, uno dei numerosi eventi ideati da Roberto Anselmi e Giorgio Valent, una giornata rigorosamente a ritmo anni ’80. Dopo questo primo assaggio (e che assaggio), dalle 22, è in programma un live: a salire sul palco sarà Giovanni Miani, la voce di ‘Tu vivi nell'aria’, che canterà i successi musicali italiani, e non, anni '80 e '90, a seguire dj set fino a tarda notte.

Gran finale domenica 19 febbraio

Domenica 19 febbraio, stesso posto e stessa ora: Schuss Aperitif Lounge Bar l'Après-ski, dalle 11 alle 17. Sarà la volta di Passion 90: un evento che riporterà la mente indietro a quei fantastici anni dove i Bpm correvano veloci e i locali erano pieni dal lunedì alla domenica: i fantastici ‘90! Un appuntamento ormai collaudato (da un’idea di Checco Peloi, Davide Jolly, Gio Andreotti e Julio Montana Berloffa) fatto di divertimento e buona musica. Dj della maratona musicale saranno Julio Montana e Checco dj, al microfono, invece Mattias Gregoratti. Alle foto, immancabili, ci penserà Marco Zam.

Winter Games

Ma come anticipato, non finisce qui, perché oltre a tanta buona musica sono in programma i Winter Games: eventi sportivi per tutti i gusti organizzati da Visitait.it & Ice Driving: tante attività all’aria aperta e sport invernali (previsti per sabato 18 febbraio) con cui mettersi alla prova, spettacoli e dimostrazioni. Sarà possibile provare l'emozionante guida su ghiaccio con l’ice driving e l’hovercraft (promozione esposizione e show su circuito a 8 hovercraft). In programma anche archery games, con dimostrazioni con squadre e parapendio in tandem. Immancabile la ciaspolata, per la quale sono disponibili 40 posti, l’attività, 2 ore in totale, è in programma nel primo pomeriggio. Spazio anche allo sleddog (con possibilità di prenotare per altre date), canyoning e speleo, esposizione e stand con attività al Fontanon di Goriuda, partenza alle 9.30 per un massimo di 30 persone. Per i più ‘spericolati’ anche il rampa snowboard.

Informazioni: Giorgio 3483659570, Julio 3493809588, Facebook.