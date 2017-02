Quattro aziende in Università alla ricerca di talenti

UDINE - Ritornano all’Università di Udine i 'Mercoledì del placement', mini fiere del lavoro che fanno incontrare laureati e laureandi con imprese di rilievo nazionale e internazionale. Mercoledì 15 febbraio, dalle 16 alle 19.30, nell’auditorium di palazzo di Toppo Wassermann a Udine (via Gemona 92) saranno presenti i 'cacciatori di teste' di quattro aziende leader – Generali, Lamitex, u-blox e Wärtsilä – alla ricerca di talenti dell’Ateneo friulano. Dopo le presentazioni aziendali sarà possibile, pnegli stand delle quattro aziende, consegnare il curriculum e sostenere brevi colloqui personali. Sarà inoltre operativo il servizio di consulenza orientativa, correzione e raccolta dei curricula a cura degli esperti dell’agenzia Umana.

Le Assicurazioni Generali, presenti con l’Agenzia Udine XX settembre, cercano, in particolare, laureati e laureandi in economia e commercio, giurisprudenza e ingegneria gestionale. Lamitex, specializzata in laminati, pannelli e bordi per i settori legno-arredamento e architettura indoor, è interessata alle lauree in ingegneria elettronica, gestionale e meccanica. U-blox Italia – parte dell’omonima multinazionale elvetica specializzata, fra l’altro, nei semiconduttori wireless e gps – ha sede a Sgonico (Trieste) e si dedica alla tecnologia cellulare. È interessata alle lauree in informatica, ingegneria elettronica e ingegneria gestionale. Wärtsilä Italia, con sede a Trieste, parte integrante della finlandese Wärtsilä Corporation leader mondiale nei motori diesel e a gas per applicazioni marine e industriali, è interessate alle lauree dell’area scientifica ed economico-giuridica.

Per maggiori informazioni visitare il sito del Career center Uniud, organizzatore dei 'Mercoledì del placement' (www.uniud.it/careercenter).