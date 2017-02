Fricozoid: arriva il corto che omaggia il Frico e i film degli anni 80

UDINE - Fricozoid è questo il titolo del nuovo cortometraggio che il collettivo indipendente Visceravisions sta per mettere in cantiere. Sabato 18 febbraio, su indiegogo, partirà la campagna crowdfunding online. Inoltre, dalle 18, è il programma, in piazza Vittoria a Gorizia, un appuntamento dedicato a tutti coloro che vorranno festeggiare l'inizio della raccolta fondi davanti a un buon bicchiere di vino.

Coproduzioni

La campagna di finanziamento è aperta anche alle coproduzioni, mentre per le aziende o attività friulane è prevista la partecipazione in qualità di sponsor, figurando con il proprio logo nei credits e in tutto il materiale promozionale, in un film che si propone di girare festival nazionali e internazionali.

La vicenda

Fricozoid è la storia di una coppia di anziani friulani intenzionati a vincere una gara di cucina preparando il frico più buono del mondo. L'utilizzo di un ingrediente segreto darà origine a un affamatissimo frico mutante.

Omaggio ai film degli anni 80

Fricozoid sarà un omaggio ai film degli anni 80, per tutti i nostalgici che hanno amato film come Gremlins e Critters. Le motivazioni, secondo le parole del regista e sceneggiatore Federico Scargiali, «vanno individuate nel tentativo di valorizzare un prodotto tipico della regione ma presentandolo sotto una luce insolita e sorprendente, trovando un minimo comune denominatore tra la buona cucina tipica friulana ed il cinema di cui è un grande estimatore».

Chi è Visceravisions?

Visceravisions è una realtà regionale che ormai da qualche anno è attiva nella realizzazione di cortometraggi horror e fantascientifici (Life.Love.Regret., Through your lips, Creature from the Back Lagoon, Scusa Amore) e videoclip musicali (The Little Death, Murder Mansion, Post Pop Violence) sempre a sfondo orrorifico-sci-fi. Attualmente conta quattro membri ufficiali (Federico Scargiali, Daniele Trani, Patrick Casasola, Luca Luisa) e diversi collaboratori esterni.