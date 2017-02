Wi-fi alla Cavarzerani: Forza Italia conferma il proprio no

UDINE - Forza Italia Udine si schiera apertamente contro la decisione di Prefettura e Croce Rossa di installare il wi-fi gratuito all'interno dell'ex caserma Cavarzerani. «Crediamo - afferma il consigliere comunale Vincenzo Tanzi - che questo sia l’ennesimo specchietto per le allodole, come lo è la questione che il servizio non è carico dei contribuenti. Chi paga allora? Nessuno lo dice in modo chiaro. La compagnia telefonica non è mica al servizio dei richiedenti asilo. Altra bufala detta solo per calmare gli animi e per far passare in sordina l’operazione».

Per tanti, «alla fine saranno sempre i cittadini a pagare». «Non solo - aggiunge - continuare a cavalcare questa assurda soluzione a favore dei profughi, c’è il rischio che si creano i presupposti di discriminazione nei confronti degli udinesi». Un provvedimento che, per Tanzi, non eviterà gli assembramenti in centro città. «I profughi sono liberi di muoversi in città e di sicuro, in vista della bella stagione, non se ne staranno belli e buoni rintanati all’interno dell’ex comprensorio militare 24 ore su 24 a giocare con lo smartphone. Chi lo sostiene commette non solo un errore, ma rischia di innescare false aspettative alla popolazione pensando di non vederli più in giro per la città».