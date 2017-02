Sting, arriva la conferma: sarà a Mittelfest

CIVIDALE - La storica connotazione internazionale di Mittelfest si conferma quest’anno riproponendo la fortunata collaborazione con Zenit srl, Comune di Cividale, Regione Friuli Venezia Giulia e Agenzia PromoTurismoFVG per un’operazione corale che permetterà nuovamente di ospitare una grande star della musica mondiale dopo la grande notte di Santana lo scorso anno, estendendo così lo sguardo del festival ben oltre i più consueti confini europei. A suggellare la 26^ edizione della rassegna con un strepitoso evento live sarà il grande Sting, fra i più importanti esponenti della musica di sempre, dal vivo il prossimo 25 luglio (avvio del festival sabato 15) sul palco del Parco della Lesa. Quello di Cividale sarà anche l’unica data italiana per il Nordest del nuovo tour mondiale dell’artista britannico dal titolo ‘57th & 9th’, evento che richiamerà di certo moltissimi appassionati anche da tutta Italia e dai nostri vicini europei. I biglietti per il concerto saranno disponibili sui circuiti Ticketone, Eventim e OeTicket a partire dalle 12 di venerdì 17 febbraio.

Special guest

Il nuovo tour di Sting, ‘57th & 9th World Tour’, con gli special guest The Last Bandoleros e Joe Sumner, sta avendo un successo travolgente e ottenendo grandissime recensioni. Partito da Vancouver la scorsa settimana, lo spettacolo rock con una band di 4 elementi farà tappa in 24 città in Nord America, prima di approdare in Europa il 21 marzo. Durante il suo ‘57th & 9th Tour’, Sting sarà accompagnato da una band composta da 3 elementi, che comprende il suo chitarrista ‘di fiducia’ Dominic Miller, Josh Freese (batteria) e Ruful Miller (chitarra). Il dodicesimo album di Sting, ‘57th & 9th’, è il suo primo progetto rock/pop in oltre un decennio ed è uscito l’11 novembre scorso su etichetta A&M/Interscope Records. Il disco, che contiene 10 brani, rappresenta la varietà dello stile musicale di Sting da un punto di vista melodico e di scrittura, a partire dal primo singolo rocckeggiante ‘I Can’t stop Thinking About You’, fino alla ‘feroce’ ‘Petrol Head’ e all’inno ‘50,000’. L’album è prodotto da Martin Kierszenbaum ed è stato registrato in poche settimane insieme a collaboratori storici di Sting, Dominic Miller (chitarra) e Vinnie Colaiuta (batteria), così come il batterista Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n’ Roses), il chitarrista Lyle Workman e la band Tex-Mex di San Antonio The Last Bandoleros (backing vocals).

Tutte le info su www.azalea.it | www.sting.com | www.livenation.com |