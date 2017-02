Zico: "Voglio vedere lo stadio pieno domenica, come avveniva ai miei tempi'

UDINE - C'è fermento in città per il ritorno, dopo tanti anni, di Zico. Il 'Galinho' arriverà in Friuli nella serata di giovedì 16 febbraio. Il giorno seguente dovrebbe avere un incontro con la stampa allo stadio Friuli. Sabato a mezzogiorno, invece, sarà ricevuto a palazzo d'Aronco per la consegna del sigillo della città da parte del sindaco Furio Honsell.

Sabato sera sarà con gli amici dell'Udinese Club di Orsaria, dedicato proprio a Zico, che lo festeggeranno con una grande cena al ristorante Belvedere di Tricesimo.

Domenica, infine, il 'Galinho' sarà l'ospite più atteso allo stadio Friuli, dove si concederà il bagno di folla, come ai vecchi tempi.