Lo 'spray al peperoncino' nella dotazione della Polizia di Stato

UDINE - L'Oleoresin Capsicum, il dispositivo meglio conosciuto come 'spray al peperoncino', da giovedì 16 febbraio sarà in dotazione agli operatori della squadra volante e dei commissariati della Polizia di Stato della provincia di Udine.

Gli operatori potranno utilizzare il Capsicum dopo aver partecipato a un ciclo di formazione, che si è tenuto in Questura, negli scorsi mesi. Lo spray è un importante strumento di dissuasione che farà parte dell'equipaggiamento degli operatori di polizia che svolgono servizio di controllo del territorio.

Potrà essere usato in tutti quei casi in cui sia necessario fronteggiare azioni violente, minacce o resistenze, sia verso i poliziotti stessi che rivolte a terze persone, una volta che non siano andati a buon fine i tentativi di comunicazione o di mediazione verbale.

Data la delicatezza del dispositivo, altamente irritante anche con una sola erogazione, i poliziotti sono stati adeguatamente istruiti e addestrati in merito alle norme di sicurezza e sulle precauzioni da osservare per evitare di essere 'contaminati' dal contenuto dello spray, oltre che sulle procedure da seguire nel caso in cui il Capsicum sia stato rivolto verso i malintenzionati. Questi ultimi, una volta messi in sicurezza, saranno controllati e sottoposti alle misure sanitarie o assistenziali previste nella fase immediatamente successiva.