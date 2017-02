UDINE – Per alcuni è un motivo di distrazione per gli automobilisti, per altri un bell’elemento di arredo urbano. Da qualche giorno, in piazzale Chiavris, è spuntato un albero realizzato in mosaico. E’ il dono che l’artista Gianni Borta ha voluto fare al suo quartiere.

Si tratta dell’albero-fiore che faceva bella mostra di sé davanti alla chiesa di San Francesco. Ora è stato spostato Chiavris, borgo che ha dato i natali all’artista udinese.