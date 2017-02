"Student Day", l'ateneo apre le porte alle future matricole

UDINE – L’Università di Udine apre le porte agli studenti delle scuole superiori, alle famiglie e a tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio il 'pianeta università' venerdì 17 e sabato 18 febbraio nel polo scientifico dei Rizzi, in via delle Scienze 206 a Udine. Lo 'Student Day 2017' è infatti l’appuntamento più importante dedicato alle future matricole per conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo e i principali servizi presenti sul territorio nell’ambito dell’orientamento. L’inaugurazione della prima giornata si terrà venerdì 17 febbraio alle 9 nell’aula A con gli interventi del rettore Alberto De Toni, del delegato ai Servizi di orientamento e tutorato, Laura Rizzi, e dei rappresentanti degli studenti.

Tra i tanti appuntamenti torna quest’anno alle 16.30 lo spazio dedicato alle famiglie 'I figli all’Università: le risposte ai genitori', «un incontro – spiega Laura Rizzi - pensato appositamente per fornire informazioni utili soprattutto agli altri membri del nucleo familiare. Sempre più spesso infatti i genitori vogliono essere informati sulle opportunità offerte ai proprio figli, in un momento così importante e delicato come quello della scelta della formazione post diploma». Primo giorno, 2.800 partecipanti

Il fitto programma di incontri della prima giornata, alla quale hanno già dato la loro adesione oltre 2800 partecipanti, prevede la presentazione dei corsi di studio, la visita agli stand per illustrare i vari aspetti della vita universitaria e giovanile a Udine, la possibilità di conoscere dai tutor dei corsi dettagli o curiosità sulla vita accademica, i laboratori 'LabTime' (alle 11.45, su prenotazione) che approfondiranno la realtà universitaria, le simulazioni dei test di ammissione per gli studenti che affronteranno la maturità (alle 14, su prenotazione). Presentazioni dei corsi

Le presentazioni dei corsi di studio si terranno con il seguente calendario: dalle 9 alle 9.45 professioni sanitarie (aula I) e medicina e chirurgia (aula L); dalle 10 alle 10.45 ingegneria elettronica, gestionale e meccanica (aula A), scienze matematiche, informatiche e multimediali (aula B), agraria (aula C); biotecnologie (aula D), economia (aula E), giurisprudenza (aula F), lettere e beni culturali (aula G), lingue e letterature straniere (aula H), comunicazione (aula I), professioni sanitarie (aula L). Dalle 11 alle 11.45 ingegneria civile e scienze dell’architettura (aula A), scienze matematiche, informatiche e multimediali (aula B), agraria (aula C), scienze motorie (aula D), economia (aula E), giurisprudenza (aula F), lettere e beni culturali (aula G), lingue e letterature straniere (aula H), formazione (aula I), medicina e chirurgia (aula L). Presentazione dei servizi offerti dall'Ateneo

Parallelamente alle presentazioni dei corsi, dalle 10.15 alle 11.45 ogni mezz’ora nell’aula M si terranno gli incontri 'Università: istruzioni per l’uso', ovvero brevi presentazioni dei servizi offerti agli studenti e indicazioni pratiche su ciò che caratterizza l’esperienza universitaria. Inoltre, negli spazi multimediali attrezzati e con l’assistenza di personale qualificato si potranno sperimentare i servizi messi in rete dall’Ateneo.