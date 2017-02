Ciclista investita a Cussignacco: soccorsa dal 118

UDINE – Una ciclista è stata investita nella mattinata di giovedì a Cussignacco, all’incrocio tra via Veneto e via Vicenza. La donna che era in sella alla bicicletta è rimasta ferita cadendo a terra dopo essere stata urtata da una Ford ed è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del 118. Sul posto è arrivata un’auto medica per il trasporto in ospedale.

L’incidente è avvenuto verso le 11 di fronte al bar 'Dama Bianca'. Sul posto i carabinieri del Comando provinciale di Udine. Attorno al luogo dell’incidente si è creato un nugolo di persone che, dopo aver chiamato i soccorsi, sono rimasti per osservare le operazioni del 118.