Zico in Friuli: tutti gli appuntamenti in programma

UDINE - Il ritorno di Arthur Antunes Coimbra regalerà diversi momenti in cui il pubblico bianconero potrà rivivere i fasti dell’era Zico.

Venerdì 17 febbraio alle 11, nella sala stampa dello stadio Friuli, Zico sarà pronto a rispondere alle domande dei giornalisti per una conferenza dedicata al suo ritorno in Friuli, con diretta su Udinese Tv. L’accesso alla conferenza sarà riservato ai giornalisti, fotografi e agli operatori. Il canale tematico bianconero avrà l’onore di ospitare Zico nei suoi studi, per una puntata speciale di ‘Friday Night Live’ con inizio alle 21, con tanti ospiti e contributi legati al suo percorso con la maglia dell’Udinese.

Sabato 18 febbraio dalle 11, Zico sarà presente all’Udinese Store di via Portanuova 1, appuntamento imperdibile per un bagno di folla insieme ai tifosi friulani con spazio per le foto e gli autografi di rito in pieno centro cittadino. Alle 12.30 il trasferimento in Comune, dove il sindaco Furio Honsell conferirà a Zico il sigillo della città, simbolo della riconoscenza per aver legato indissolubilmente il suo nome alla città di Udine. Alle 20 il ‘Galinho’ tornerà ad abbracciare il suo storico club di Orsaria, con una cena a lui dedicata presso il ristorante Belvedere a Tricesimo.

Domenica 19 febbraio la festa culminerà con la presenza di Zico alla Dacia Arena. Alle 12.45 l’appuntamento riservato agli ospiti in Udinese Club House: insieme a Bruno Pizzul e ai presenti nell’auditorium, il campione rivivrà i fasti del suo passato prima di tornare a calcare il prato verde per un giro di campo e un abbraccio simbolico con la sua gente nel prepartita di Udinese-Sassuolo.

Tutti gli eventi saranno seguiti in diretta dal canale ufficiale Udinese TV (canale 110 in Friuli, 195 in Veneto e streaming su www.udinese.tv), che coprirà la visita di Zico con trasmissioni speciali per raccontare l’emozione del ritorno in compagnia di ospiti e dei tifosi friulani.