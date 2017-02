Carnevale in città all'insegna dell'animazione per i piccoli

UDINE - Musica, spettacoli di magia, giocoleria, truccabimbi e molto altro. È tutto pronto per la settimana clou del Carnevale in città, che tra giovedì e martedì grasso in piazza Matteotti proporrà un ricco programma di iniziative in maschera per i più piccoli. «Anche quest’anno offriamo un ricco calendario di iniziative con occasioni di svago e divertimento soprattutto per i più piccoli – sottolinea l'assessore alle Attività produttive e turistiche, Alessandro Venanzi –, in particolare nelle giornate del giovedì, del sabato e del martedì grasso. Non solo Carnevale in piazza perché sono molte le attività organizzate anche in ludoteca, nelle biblioteche e nei musei. Un'occasione – conclude Venanzi – per trascorrere le festività carnevalesche in famiglia, ma anche un'opportunità per il tessuto economico cittadino».

Il programma del Carnevale udinese

Giovedì 23 febbraio dalle 15.30 alle 17.30 l'antica piazza delle Erbe si animerà con 'Resta di stucco...qui c'è il trucco', l'attività di truccabimbi proposta da Ursus Animazione.

Sabato 25, sempre dalle 15.30 alle 17.30 è in programma 'Coriandoli di allegria', uno spettacolo interattivo di intrattenimento con magia comica, micro-magia e illusionismo. Nel corso del pomeriggio si svolgerà anche una piccola sfilata delle mascherine.

Gran finale il 28 febbraio con un martedì grasso allieterà il pomeriggio di tutti i bambini. Dalle 15.30 alle 18 sempre piazza Matteotti proporrà uno spettacolo di intrattenimento con giocoleria e numeri di equilibrismo, bolle di sapone giganti e l'immancabile Truccabimbi di Ursus Animazione. Sempre per la giornata di martedì grasso la ludoteca comunale proporrà un’apertura speciale, dalle 15 alle 18, all’insegna dei 'calzini spaiati'.

Carnevale al museo Etnografico

Ma non solo, perché il Carnevale si festeggerà anche al museo Etnografico con tante iniziative organizzate a palazzo Giacomelli. Sabato 18 febbraio alle 15 si potrà ballare con il laboratorio di danza con le maschere tradizionali del Püst, il Carnevale resiano, mentre domenica 19 alle 11 saranno protagonisti i 'tomâts', le maschere lignee del Carnevale tarcentino. Queste due attività sono accessibili a pagamento con prenotazione obbligatoria (call center 800 961993 – 199 151123 – mail callcenter@sistemamuseo.it ).

Lettura e laboratori creativi di Carnevale

Anche la prossima settimana, inoltre, continuano gli incontri di lettura e i laboratori creativi legati al Carnevale nelle biblioteche cittadine: lunedì 20 febbraio nella biblioteca di via S. Stefano 5 e nella sezione Ragazzi in Riva Bartolini, mercoledì 22 nelle biblioteche di via Pradamano 21 e viale Forze Armate 13, lunedì 27 alla sezione Ragazzi. Tutti gli appuntamenti in biblioteca iniziano alle 17.