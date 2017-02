Tamponamento in A4 per la nebbia: autostrada chiusa per ore

LATISANA - Tamponamento fra due mezzi pesanti, causa nebbia, nella notte tra giovedì e venerdì in A4, nel tratto compreso fra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Un sinistro che ha richiesto la chiusura dell’autostrada, riaperta parzialmente (si transita sulla corsia di sorpasso) soltanto poco prima delle otto del mattino.

Il tamponamento, per fortuna senza feriti, ha provocato la perdita del carico di uno dei due mezzi che trasportava frutta e verdura. Per ripulire l’autostrada – operazione che, insieme allo spostamento dei mezzi ha richiesto più tempo del solito proprio perché la visibilità, a causa della nebbia era scarsissima - è stato necessario chiudere il tratto in direzione Trieste e istituire l’uscita obbligatoria a Latisana. Al momento del tamponamento in autostrada la visibilità era di 50 metri.

La coda, non molto lunga durante la notte, alle 7,20 del mattino, con l’aumento del volume di traffico, ha raggiunto i 3 chilometri in uscita al casello di Latisana. Alla riapertura della corsia di sorpasso (la pulizia delle altre è ancora in corso) la coda era ancora 3 chilometri, sempre in uscita a Latisana e di un chilometro tra Portogruaro e Latisana (direzione Trieste), in fase di rapido smaltimento. Per quanto riguarda la nebbia, attualmente si segnalano ancora banchi al Terraglio, a San Giorgio di Nogaro in autostrada A4 e sull’ intera A28.