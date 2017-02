Tra fantasia e gioco, sul palco si scatena la magia di "Comix"

UDINE - Ha conquistato le platee di tutte le età e ora finalmente arriva anche al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con la sua travolgente magia: stiamo parlando di Comix, lo spettacolo per tutta la famiglia che approda al Teatrone domani, sabato 18 febbraio con inizio alle 18. Inserito nella fortunata rassegna 'Teatro Insieme' realizzata con il sostegno di Amga Energia & Servizi, società del Gruppo Hera Comm, Comix è uno strabiliante e raffinato esempio di danza aerea nato dall’inconfondibile stile dello scenografo, coreografo e 'illusionista' Emiliano Pellisari.

Nei suoi spettacoli, applauditi in tutto il mondo, la poesia del teatro, l’armonia della danza, l’atletismo circense, la magia della luce e l’arte scenotecnica si fondono con inarrestabile fantasia. Direttamente dal mondo dei fumetti, dei cartoni animati ma anche della pittura ecco dunque tante piccole storie fantastiche dove fisicità e comicità creano un mix sorprendente di ilarità e divertimento. Riconosceremo tanti personaggi disneyani, la Pantera Rosa, Braccio di Ferro, Tintin, le illustrazioni di Keith Haring e i quadri di Chagall ma soprattutto vedremo realizzarsi i sogni eterni dell’uomo: volare nel cielo come gli uccelli, nuotare nel mare come i pesci, scomparire d’un lampo come fantasmi.

Gli spettacoli di Emiliano Pellisari

Lo stile di Emiliano Pellisari è stato definito dal teatro francese 'nouvelle magie e danse arienne'. La sua carriera artistica è estremamente eclettica: autore teatrale, scrittore, ha fatto esperienza nel cinema come organizzatore, regista e sceneggiatore. Attualmente è scenografo, costumista, illusionista, regista teatrale, coreografo sui generis e, infine, produttore di se stesso. Gli spettacoli di Emiliano prendono vita nel suo Studio, uno spazio teatrale che è anche atelier dove vengono sviluppate le macchine teatrali e, di concerto, le tecniche coreografiche.

Durante lo spettacolo attivi i laboratori per i più piccoli di 'Casa Teatro'

Come da tradizione per gli appuntamenti della rassegna 'Teatro Insieme', mentre i 'grandi' sono in sala a godersi lo spettacolo, i bambini dai 4 anni possono partecipare ai laboratori artistici affidati alla creatività ed esperienza di Margherita Mattotti ed Elena Gozzi (ingresso gratuito previa prenotazione via email all’indirizzo iscrizioni@teatroudine.it).



Biglietti a prezzi speciali

Ticket disponibili presso la biglietteria del Teatro (via Trento 4 – Udine) dalle 16 alle 19 eccetto domenica e giorni festivi; tel. 0432 248418, biglietteria@teatroudine.it). Biglietteria attiva anche al temporary ticket store del teatro presso la Libreria Feltrinelli di via Canciani a Udine (tutti i mercoledì con orario 10-13 e 13.30-18) e ai siti www.vivatcket.it e www.teatroudine.it.

