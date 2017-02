"Ti conosco mascherina!" Il Carnevale secondo il Visionario (© )

UDINE – Sabato 18 febbraio al Visionario sarà una giornata dedicata alla festa più sfrenata dell’anno, il Carnevale! Si inizia alle 15 con i più piccini a cui è dedicato il ciclo settimanale VisioKids che vedrà protagonisti gli animali de 'La marcia dei pinguini'. In attesa dell’imminente secondo capitolo del documentario, si potrà rivedere sul grande schermo il mondo pinguini imperatore in cui si mescolano amore, dramma, coraggio e avventura nel cuore dell’Antartico, la regione più isolata e inospitale del pianeta. A seguire, verso le 16.30, la merenda al bar del Visionario che sarà più colorata che mai con il truccabimbi: i volti dei giovani spettatori diverranno infatti delle perfette maschere carnascialesche grazie ai truccatori del corso di Estetista dello Ial Fvg. Tutti i partecipanti, qualsiasi sia la loro età, sono invitati a sfoggiare i loro migliori costumi per creare uno splendido carosello di maschere!

Serata funky

L’atmosfera serale si scalderà con il funky dei magnifici anni settanta. Al bar del Visionario, dalle 20.30, Funky Carnival, evento organizzato con djCic.1 & Brucaliff per festeggiare il Carnevale. Linee di synth, epic disco remixed & fascinated, si intrecciano per creare un’esperienza unica e affollare la dancefloor di amanti del clubbin’ e funky addice. Un viaggio, una visione, uno spettacolo di suoni e colori che rende protagonisti i suoi ospiti, a ritmo di un groove re-edit di ultima generazione! Un Carnevale new vintage, nu funk, ghetto funk!

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook www.facebook.com/VisionarioUdine o contattare l’infoline allo 0432.227798.