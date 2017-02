Visite didattiche e laboratori per bambini in occasione della mostra Made in Roma and Aquileia

AQUILEIA - In occasione della mostra 'Made in Roma and Aquileia' la Fondazione Aquileia in collaborazione con i Servizi Educativi del Museo Archeologico Nazionale offre un calendario di visite didattiche alla mostra abbinate alla visita al Museo Archeologico e laboratori per bambini al prezzo speciale di 6 euro.

Appuntamenti e orari

Primo appuntamento per le visite guidate per adulti domenica 19 febbraio alle 16 con ritrovo a Palazzo Meizlik e per i laboratori per bambini domenica 26 febbraio sempre alle 16.

Gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria scrivendo a museoaquileiadidattica@beniculturali.it o telefonando al 0431-91035 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

La visita e i laboratori durano circa 90 minuti e i bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Le prossime visite si terranno il 19 e 26 marzo, 23 e 30 aprile, 21 e 28 maggio e i laboratori il 4 e il 12 marzo, 1 e 9 aprile, 6 e 14 maggio.

Mostra presente anche a Firenze

La mostra 'Made in Roma and Aquileia' sarà presentata in questi giorni anche a 'Tourisma-Salone internazionale dei Beni Culturali' che si tiene a Firenze dove la Fondazione Aquileia sarà presente con uno stand e dove il presidente Antonio Zanardi Landi interverrà domenica 19 febbraio alle 16.30 per parlare di 'Patrimonio culturale in pace e guerra: esperienze di un ambasciatore'.