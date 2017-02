Zico fa gli auguri a Baggio: "E' stato uno dei migliori calciatori italiani di sempre"

UDINE – Sono stati due dei numeri 10 migliori al mondo. Arthur Zico e Roberto Baggio. Il primo, bandiera di Flamengo e Udinese, il secondo ‘divin codino’ di Fiorentina e Juventus (ma non solo). Sabato 18 febbraio Baggio compirà 50 e a lui ha voluto dedicare qualche parola Zico, che in questi giorni si trova a Udine.

«Complimenti a Baggio per essere arrivato a 50 anni in salute - ha detto il Galinho -. Sono anch’io un suo grande fan. Mi ha divertito molto vederlo quando, nel 1990, lavoravo per la tv brasiliana e anche nel 1994 ha fatto bene, anche se non è riuscito a vincere. Ma se l’Italia è arrivata in quella posizione è merito di ciò che ha fatto in tutto il torneo. Purtroppo non ho avuto modo di giocare insieme a lui. Resta comunque uno dei migliori calciatori italiani di sempre».

Zico ha parlato anche di Pelè: «E’ stato il giocatore più grande: Dio gli ha dato tutto quello che un calciatore potesse desiderare».