Pedone investito in piazzale Chiavris: è grave

UDINE – Investimento di un pedone in piazzale Chiavris. Il fatto è avvenuto poco prima delle 13.30. Un 60enne residente a Udine è rimasto ferito in modo grave ed è stato protato in ambulanza all’ospedale di Udine.

La ricostruzione della dinamica è al vaglio della Polizia locale dell’Uti Centrale. Da quanto si è potuto apprendere, una Fiat Panda condotta da una 26enne di Tavagnacco, che da piazzale Chiavris si dirigeva verso il centro cittadino, all’altezza del civico 45 , ha investito il 60enne, intento ad attraversare la strada in una senza sprovvista di strisce pedonali.