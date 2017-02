Coppia kosovara trovata con 6 kg di droga. Era seguita dai servizi sociali

UDINE – Non hanno lavoro, sono genitori di figli minorenni e sono seguiti dai servizi sociali. Però, nel tempo libero, si dilettavano con lo spaccio di droga. La protagonista di questa storia è una coppia kosovara che vive stabilmente a Udine, finita in manette perché trovata in possesso di 6 kg di droga.

Il controllo è scattato giovedì pomeriggio in una zona a sud di Udine. I poliziotti hanno fermato una Golf con a bordo i due kosovari, lui 45 anni, le 36. Alla vista degli agenti i due hanno mostrato un certo nervosismo, fatto che non è passato inosservato agli agenti. Per questo l’auto è stata perquisita e nel bagagliaio sono stati trovati i kg di marijuana. Nella vettura sono stati trovati anche 10 grammi di cocaina.

In seguito a ulteriori verifiche, nell’abitazione della coppia è stata rinvenuta una somma pari a 3 mila euro, probabilmente frutto dell’attività di spaccio. Lui è stato portato nel carcere di via Spalato, lei in quello del Coroneo, a Trieste.