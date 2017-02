'In your shoes' va di scena all’auditorium della Bellavitis

UDINE - Spettacolo di danza e innovazione sociale: sarà questo 'In your shoes' . Un connubio firmato dal gruppo di ballerine 'La Compagnia degli Specchi' (Little Brò, Luigina Gressani, Jessica Vidusso, Eleonora Zuliani), il cui spettacolo andrà in scena alle 20.45 di sabato 18 febbraio all’auditorium della scuola Bellavitis di Udine. L'appuntamento, realizzato all’interno dell’azione Polis (Piattaforma Operativa Laboratori di Innovazione Sociale) del Comune di Udine e gestita dalla Cooperativa Aracon, conclude il progetto di innovazione sociale finalizzato al recupero dell’antico mestiere del calzolaio e all’attuazione di un percorso di piccola imprenditoria giovanile.

Il progetto

Centro nevralgico del progetto è stato il quartiere Aurora di Udine, in cui una parte dello spazio del Punto Incontro Giovani si è trasformato per alcuni mesi in laboratorio artigianale per ospitare le lezioni del calzolaio. Una decina di persone ha deciso di mettersi in gioco e di avvicinarsi all’antico mestiere, guidati da un tecnico del settore e supportati da lezioni e seminari dedicati al tema della sicurezza sul lavoro e sulla reinterpretazione artistica delle calzature.Un’idea di innovazione sociale che ha avuto lo scopo di ricreare i legami della vecchia bottega di settore, in cui la trasmissione del sapere da maestro a allievo favoriva un legame tra generazioni nell’offerta di un servizio alla comunità.

Lo spettacolo

A conclusione del lungo percorso di formazione, lo spettacolo del 18 febbraio vedrà ancora la scarpa come la vera protagonista, interprete di nuovi formi e significati. Ad accompagnare le ballerine nell'evento scenico, il gruppo professionista 'E-Planet' e un insieme di comparse pronte a lasciarsi sedurre dal fascino del palcoscenico.