In arrivo a Lignano il Campionato regionale di Indoor Rowing (© )

LIGNANO – È in arrivo domenica 19 febbraio il Campionato regionale Indoor di Canottaggio. La manifestazione sportiva, in programma nella palestra dello stadio comunale «G. Teghil» a partire dalle 9, vedrà la partecipazione di un numero importante di atleti: sono attesi, infatti, fra i 300 e i 400 partecipanti. L'appuntamento, organizzato per la quarta volta dal Circolo Canottieri Lignano e patrocinato dal Comune di Lignano Sabbiadoro, è la prima gara annuale del campionato regionale ed è aperto anche alle regioni contermini. Quattro le categorie in lizza: si tratta di Allievi, Ragazzi, Senior e Master.

Per maggiori informazioni: www.canottaggio-fvg.org | www.canottaggiolignano.it |