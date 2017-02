Udinese in campo con il Sassuolo sotto gli occhi di Zico

UDINE - «Dove farei giocare Zico se oggi l'avessi a disposizione? Farei scegliere a lui...». Così Luigi Delneri, allenatore dell'Udinese ha risposto ai giornalisti alla vigilia della gara interna contro il Sassuolo, e dopo aver incontrato allo stadio Friuli il Galinho, che domenica sarà presente sugli spalti. «Zico è un uomo meraviglioso - ha aggiunto Delneri - umile, propositivo, saggio. Si parla di un campione come Maradona. Ha incitato la squadra a migliorarsi».

Quanto alla partita di domenica, «col Sassuolo sarà tosta sul piano fisico. Hanno recuperato giocatori. La sconfitta di domenica col Chievo non fa testo». E sui bianconeri, «a Firenze la squadra ha giocato bene fino al secondo gol. Non avevamo concesso molto: il risultato finale mi è parso esagerato. È un campionato variegato, ricco di sorprese: vogliamo finire l'anno bene. Dobbiamo analizzare con calma e attenzione quanto successo nelle ultime sfide. Badu giocherà, non so se al posto di Fofana o di Jankto».

A dare una mano alla squadra ci sarà uno stadio pieno, che potrà dare quella spinta in più ai giocatori di Delneri per fare bene e centrare una vittoria.