Pesante sconfitta per la Gsa a Bologna. Buon esordio di Mastrangelo

BOLOGNA - La Gsa Udine perde nettamente il confronto con la Virtus Segafredo Bologna per 80 a 57. Le assenze di Zacchetti e, soprattutto, di Ray hanno condizionato notevolmente la prestazione dei bianconeri, che avevano in campo Pinton con un dito steccato. Difficile, in queste condizioni, competere con la Segafredo, formazione costruita per risalire nella serie superiore, pur se priva del centro Lawson, anche se una maggiore precisione al tiro e qualche palla persa in meno in attacco (ben 17 alla fine) era lecito attendersi dai bianconeri.

La partita con i felsinei è durata sostanzialmente quanto i primi dieci minuti di gioco, dopo di che ogni equilibrio è stato spezzato nella seconda frazione in cui la Virtus si è portata sul +19 (44-25). Solida sotto canestro (con un Michelori devastante nei primi due quarti) e precisa nel tiro dalla distanza (10/22 da tre punti), la formazione di casa è arrivata fino al massimo vantaggio di +31 a metà del terzo quarto (58-27). L’ultima frazione è stata l’unica vinta dalla Gsa (per 21 a 18). Nel frangente, si è messa in evidenza la coppia di lunghi senegalesi Diop (8 punti, 6 rimbalzi) e Fall (12 punti, 2 rimbalzi) che, serviti sugli scarichi sotto canestro, più volte sono riusciti a segnare.

Rimanendo alle notizie positive del match, buono l’esordio di Mastrangelo che coach Lardo ha lanciato subito in quintetto, anche se poi gli ha concesso meno di 9 minuti sul campo di gioco. Per lui percorso netto al tiro con 7 punti, frutto di una bomba e di due contropiedi portati a segno.

Per domenica prossima, quando arriverà a Cividale Verona, servirà, però, ben altro per ritornare alla vittoria.



SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA - G.S.A. UDINE 80-57 (23-15, 44-25, 62-36)



Segafredo Virtus Bologna: Michael Umeh 21 (4/6, 4/7), Guido Rosselli 12 (4/5, 0/1), Gabriele Spizzichini 11 (0/5, 3/5), Marco Spissu 10 (2/2, 2/6), Andrea Michelori 10 (3/5, 0/0), Davide Bruttini 8 (4/4, 0/0), Tommaso Oxilia 4 (2/5, 0/1), Lorenzo Penna 3 (0/2, 1/2), Danilo Petrovic 1 (0/0, 0/0), Mirko Carella 0 (0/0, 0/0), Jacopo Gianninoni 0 (0/0, 0/0). All. Ramagli Note: tiri liberi 12/16, tiri da due 19/34, tiri da tre 10/22.

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Gabriele Spizzichini 7) - Assist: 21 (Gabriele Spizzichini 8)

G.S.A. Udine: Stanley onyekachukwu Okoye 13 (3/5, 1/6), Abden kader Fall 12 (6/10, 0/1), Ousmane Diop 8 (4/7, 0/0), Daniele Mastrangelo 7 (2/2, 1/1), Vittorio Nobile 6 (0/1, 2/4), Michele Ferrari 5 (2/3, 0/0), Andrea Traini 3 (1/4, 0/4), Mauro Pinton 3 (0/1, 1/8), Manuel Vanuzzo 0 (0/0, 0/2), Tommaso Gatto 0 (0/0, 0/0), Raphael Chiti 0 (0/0, 0/0). All. Lardo. Note: tiri liberi 6/13, tiri da due 18/30, tiri da tre 5/26.