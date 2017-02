Salvataggio 'aereo' per un'anziana

UDINE - Era caduta in casa e non riusciva più ad alzarsi. Così sono intervenuti i Vigili del Fuoco e non potendo passare con la barella dalla porta, l'hanno calata dal terrazzo utilizzando l'autoscala. Lo spettacolare recupero è andato in scena domenica pomeriggio verso le 15 in via Carducci.

La donna, 86 anni, dopo la caduta continuava a lamentarsi sul pavimento della sua abitazione senza potersi muovere. Fortunatamente una vicina ha sentito i lamenti e ha chiamato aiuto. I Vigili del Fuoco hanno deciso di entrare nell'abitazione passando dal terrazzo. Una volta caricata la donna sulla barella, si sono accorti che non sarebbero potuti passare per la porta delle scale. Per questo la decisione di calarla a terra dalla terrazza.

L'anziana è stata quindi consegnata al 118 e portata in ospedale.