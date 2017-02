Presentato TEDxUdine: sarà dedicato al 'tempo'

UDINE – Alzato il sipario sul TEDxUdine, l’evento in programma nel salone del Parlamento del Castello, venerdì 3 marzo. Con la conferenza stampa di presentazione, è cominciato il conto alla rovescia vero e proprio. Il tema scelto per questa prima edizione di TEDxUdine sarà il ‘tempo’, sviscerato dai 12 speaker scelti da tre punti di vista: esperienza, scienza e lavoro.

Un evento che sta richiamando l’interesse della città, considerato che i biglietti sono andati esauriti in 24 ore. A presentare l’appuntamento, nel salone del Popolo, in Comune, l’assessore Alessandro Venanzi, gli organizzatori Eva De Marco e Matteo Troìa e i partner (tra questi, per i media, ci sono anche Diario di Udine e Diario Innovazione).

«Siamo orgogliosi che la nostra città possa ospitare un evento di questa importanza – ha affermato l’assessore Venanzi – tra l’altro affrontando un tema che rappresenterà una delle principali variabili per il futuro. Per questo il Comune ha voluto essere appoggiare al TEDxUdine fin dall’inizio».

Tra le collaborazioni messe in piedi, oltre a quelle con l’Università di Udine per l’apporto scientifico, anche quella con Confcommercio. Nei giorni che precederanno il TEDxUdine, le vetrine dei negozi saranno caratterizzate con i loghi dell’evento e i possessori del biglietto godranno di sconti nei punti vendita.

Ma chi sarà a raccontare la propria esperienza del tempo? Francesca Vidotto, Massimo Franceschet, Javier Romero, Mauro Giacca, Luca Crepaccìoli, Silvia Paoli Tacchini, Valeria Filì, Priel Korenfeld, Angelo Floramo, Erica Beltrame, Maurizio Lugnan e Marco Tarondo.

Una giornata, quella del 3 marzo, che proporrà una serie di sorprese per la cittadinanza, a partire da quella organizzata alle 9.30 sotto l’arco Bollani. Per essere sempre aggiornati è possibile visitare http://www.tedxudine.com.