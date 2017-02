Toglie la sicura e comincia a 'sparare' con l'estintore: multato

UDINE - Una bravata, forse determinata dal troppo alcol in corpo. Fatto sta che un giovane si è messo nei guai, la scorsa notte, in una discoteca udinese.

Il ragazzo, poco più che ventenne, ha pensato bene di prendere uno degli estintori e di cominciare a imbrattare le persone presenti nel locale in quel momento. Uno 'scherzo' non solo di cattivo gusto, ma anche pericoloso per l'incolumità della gente.

Per questo non solo è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza, ma con l'arrivo della polizia è stato multato per ubriachezza. o da un addetto alla sicurezza del locale e poi multato dalla polizia per ubriachezza. A quanto pare il ragazzo, una volta resosi conto del fatto, si sarebbe scusato.