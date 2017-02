Poesia in friulano premiata in Campidoglio nel concorso "Salva la tua lingua locale"

GALLERIANO DI LESTIZZA - Le Pro Loco per la tutela delle lingue minoritarie: Matteo Trigatti di Lestizza è giunto terzo al concorso nazionale dell’Unpli 'Salva la tua lingua locale' nella sezione poesia. Trigatti, ingegnere e presidente della Pro Loco Galleriano, ha presentato i componimenti in lingua friulana 'Las Rives' e 'Monts di vaî', che sono stati molto apprezzati dalla giuria del premio. A Roma in Campidoglio ha ricevuto il riconoscimento direttamente dalle mani del presidente delle Pro Loco nazionali Antonino La Spina e di Bruno Manzi, presidente di Legautonomie Lazio.



La vincita

«Le lingue locali - ha dichiarato La Spina - e i dialetti rappresentano un patrimonio culturale che accomuna tutti: salvarli significa tutelare l’identità culturale del nostro Paese: in fondo rappresentano il Dna che ci lega al nostro territorio». Plauso per il riconoscimento è stato espresso anche dal presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia Valter Pezzarini. Trigatti ha ricevuto il premio con la seguente motivazione: «L'autore presenta immagini, scorci, momenti, pensieri legati ai suoi luoghi e alla memoria che in lui suscitano attraverso un linguaggio abilmente reso ordinario, e immagini dense, delicate e accattivanti».



Le due poesie

«Una grande emozione - ha commentato Trigatti - essere premiato a Roma e poter leggere le mie poesie nella sala della Protomoteca in Campidoglio. La prima poesia 'Las Rives' è una fotografia in versi del castelliere di Galleriano scattata nel silenzio che precede il suono lontano del mezzogiorno dal campanile del paese, mentre la seconda 'Monts di vaî' è una poesia che avevo pensato la scorsa estate, per ricordare i tanti amanti della montagna che sono purtroppo mancati durante le loro escursioni: sono anche io un appassionato della montagna, e quelle brutte notizie mi commuovono sempre in modo particolare».



Altri friulani tra i finalisti

Durante la cerimonia è stato anche ricordato il grande linguista ed ex ministro Tullio De Mauro, presidente onorario della giuria del premio scomparso a gennaio. Da segnalare la presenza tra i finalisti della sezione poesia di Aldo Polesel di Pordenone, Diego Manna di Trieste e Fernando Gerometta di Udine. I partecipanti sono stati 220 con 550 elaborati inviati da tutta Italia.