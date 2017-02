Wi-fi gratuito del Comune: crescita del 250% degli utenti

UDINE - Una crescita di oltre il 250% degli utenti di UdineFree, il sistema di Wi-fi messo a disposizione dal Comune di Udine, tramite le 33 postazioni presenti in centro e nei borghi della città, gratuite e disponibili a tutti: è questo il bilancio 2014-2016 del sistema di collegamento gratuito, disponibile per tutti i cittadini e per gli utenti delle strutture comunali, inaugurato nel 2014.

«Contrariamente a quanto lasciato intendere dal centro destra sul servizio di wifi gratuito garantito dalla Prefettura solo ai profughi alla Cavarzerani, ricordiamo che in città esiste un sistema di connessione a internet gratuita aperta a tutti coloro che ne hanno necessità, fra cui moltissimi cittadini e turisti, che registra un ottimo risultato – spiega l'assessore all'Innovazione Gabriele Giacomini - .L'accesso a Internet è uno dei bisogni essenziali del nuovo millennio, necessario per permettere pari opportunità per tutti. Per questo motivo negli ultimi 3 anni abbiamo moltiplicato i punti di accesso: attualmente sono ben 33 gli hot spot distribuiti capillarmente in tutto il territorio comunale, dal centro fino alle ex circoscrizioni, grazie al quale chiunque ne abbia bisogno può connettersi».

Rispetto al 2014, il servizio ha visto un vero e proprio 'boom': da una media di 100 utenti giornalieri registrati nel 2014 (data di attivazione del servizio) si è passati a 189 utenti giornalieri nel 2015 e a 272 utenti giornalieri nel 2016. Il numero di utenti unici è quindi è cresciuto in percentuale di oltre il 250%. Nell'anno 2016 ci sono stati 98.127 utenti unici totali, 149.149 connessioni effettuate alla rete, 129.649 ore di navigazione per un traffico in download di 41.470.927 Mbyte. Certamente, a questo aumento esponenziale, hanno contribuito anche i migranti che fin'ora hanno usufruito del collegamento gratuito.

Questo anche grazie alla App Udine vicina, l'applicazione mobile ufficiale della città di Udine, a cura dell'Assessorato all'Innovazione, concepita come un Hub di informazioni sulla città che ospita non solo informazioni e servizi offerti dal Comune, ma anche servizi interattivi offerti dai partner di progetto come ad esempio Net, Saf, Ssm, Turismo Fvg e BiciInCittà.

«Siamo molto soddisfatti del riscontro di questo servizio – spiega il sindaco Furio Honsell – che risulta molto utilizzato da udinesi e turisti in tutti i punti della rete di connessione cittadina, che in questi anni infatti abbiamo ampliato».