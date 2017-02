Wolf cresce: aumentano fatturato e addetti

SAURIS - Wolf cresce: completato l’organico con il 10% di maestranze in più, ora gli addetti sono sessanta. Il noto prosciuttificio d'alta Carnia, annuncia, in questo inizio d'anno, di aver completato l’organico con l’inserimento del 10% in più di nuovi addetti nello stabilimento produttivo di Sauris.

Nella Guida Salumi de L'Espresso

Una scelta determinata dall'andamento economico dell'azienda che ha chiuso il 2016 con un fatturato di oltre 13 milioni, in aumento rispetto all'anno precedente, ed oltre 3 mila clienti per la 'Bottega on-line'. A ciò si unisce nell'anno 2016, l’attribuzione dei 5 spilli al Prosciutto di Sauris Igp, nella Guida Salumi de L'Espresso e l'introduzione dell'azienda nella guida del Gambero Rosso ‘Top Quality Food&Beverage’: entrambi i riconoscimenti sottolineano come la Wolf Sauris sia ben inserita nell'eccellenza produttiva italiana e continui a essere sempre sinonimo di qualità nel settore dei salumi.

Qualità

«Riteniamo che continuare a lavorare con la serietà che ci contraddistingue, sulla scelta delle materie prime e sulla rigorosità dei processi di lavorazione, con metodi ancora di tipo artigianale, ci ripaghi con questi risultati - spiegano dalla direzione commerciale dell'azienda -. L'introduzione di nuova forza lavoro rappresenta un traguardo, difficile da raggiungere di questi tempi. Ciò ci sprona a fare sempre meglio». Dall'11 al 13 marzo, la Wolf parteciperà a Taste (alla Stazione Leopolda di Firenze): il salone evento di Pitti Immagine, dedicato alle eccellenze del gusto.