Bed&Feff: torna la fortunata iniziativa targata Far East Film 

UDINE – Ritorna anche quest’anno Bed&Feff, la fortunata iniziativa targata Far East Film che invita le famiglie udinesi a offrire gratuitamente un posto letto a studenti, ricercatori universitari e giovani giornalisti (italiani e stranieri) durante l’attesissimo festival internazionale del Centro Espressioni Cinematografiche.

Come funziona

In cambio di un piccolo grande gesto di cortesia, dunque, le famiglie potranno usufruire di alcuni vantaggi esclusivi: due accrediti nominativi per assistere a tutte le proiezioni dell’edizione numero 19, in programma dal 21 al 29 aprile, assieme a due oggetti cult (la borsa e il catalogo), o ricevere un carnet di 6 ingressi per le proiezioni del Visionario da utilizzare nel corso dell’anno. Per aderire (entro il 13 marzo) o per ottenere maggiori info, consultare il sito ufficiale www.fareastfilm.com o inviare una mail a registration@cecudine.org.

Nuovi amici

Bed&Feff non offre soltanto l’opportunità di partecipare attivamente all’organizzazione del più importante festival di cinema popolare asiatico, che dal 1999 porta a Udine centinaia di appassionati e di studiosi provenienti da tutto il mondo, ma rappresenta anche un’occasione (del tutto particolare) per stringere nuove amicizie