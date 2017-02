Scontro in rotonda: tre i feriti, due i mezzi coinvolti

UDINE – È di tre feriti il bilancio di un incidente che è avvenuto il 21 febbraio, attorno alle 14, in via Riccardo di Giusto all’altezza dell’intersezione con via Salvo D'Acquisto.

La dinamica

L’esatta dinamica del sinistro non è ancora stata chiarita ed è al vaglio della Polizia Locale dell'Uti Friuli Centrale intervenuta per i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che uno dei due mezzi coinvolti, una Fiat 500, condotta da P.D.E., 20 enne residente a Venzone, stava percorrendo via Riccardo di Giusto in direzione di via Cividale. Immessosi in rotonda all'intersezione con via Salvo D'Acquisto lo scontro con la Ford Focus al cui volante c’era G.M., un uomo di 68 anni, residente a Udine. La vettura proveniva dal lato di viale Forze Armate.

I feriti

A seguito dello scontro sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo grave, il conducente della Ford Focus e i passeggeri della Fiat 500: M.N., un giovane di 20 anni, residente a Gemona del Friuli e A.A., un anno più grande, residente a San Vito di Fagagna.