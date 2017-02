Un volo di energia con la mongolfiera Bluenergy in Castello

UDINE - Giovedì 23 febbraio dalle 16.30 alle 19.30, il piazzale del Castello di Udine si trasformerà in un posto magico e d’altri tempi, in grado di trasportare chiunque lo vorrà, quasi fin sulle nuvole. Il grande prato si presterà come zona di decollo e atterraggio di una coloratissima mongolfiera che farà volare grandi e piccini alla scoperta di una città che saluta il giorno accendendo le luci delle case e delle strade. L’esperienza sarà accompagnata dagli attori di Anà-Thema Teatro in costume d’epoca, nelle sembianze dei fratelli Montgolfier, che racconteranno al pubblico in volo le regole dell’energia pulita ammirando la città al tramonto e alle prime luci della sera.

Il volo d’altri tempi in mongolfiera sarà totalmente gratuito e nell’attesa del proprio turno, gli avventurosi passeggeri potranno scaldarsi con calde vivande offerte al punto di partenza. L’evento, organizzato da Bluenergy Group sarà intitolato 'Un volo di energia pura!', e sarà aperto a tutti. «È un evento che rafforza l'impegno che l'amministrazione ha sempre dimostrato in occasione di 'M'illumino di meno' e che abbiamo voluto sostenere per promuovere con un'iniziativa originale i temi dell'efficienza energetica e della sostenibilità - sottolinea l'assessore alle Attività produttive e turistiche, Alessandro Venanzi -. Bluenergy si conferma ancora una volta un partner prezioso per le attività che caratterizzano la nostra azione amministrativa senza mai far mancare il sostegno alle tante iniziative ed eventi che l'amministrazione organizza nel corso dell’anno». «Per Bluenergy Group - conferma Alberta Gervasio, direttore generale di Bluenergy - questo evento è un’ulteriore sottolineatura di vicinanza alla città di Udine, una prossimità che vogliamo continuare a vivacizzare con iniziative come questa che, riteniamo, possano dare tanta energia a tutto il territorio».

Grazie alla manifestazione 'M’illumino di meno', in questi anni sono stati spenti i principali monumenti italiani ed europei come gesto simbolico di risparmio energetico. L’iniziativa di Caterpillar – Rai Radio2 è cominciata quando ancora la sensibilità verso i temi ambientali era poco in uso e dopo 13 anni di campagna la cura del pianeta è diventata sempre più impellente. Le sfide energetiche si rinnovano, così M’illumino di Meno si rinnova grazie alla partecipazione di centinaia di migliaia di sostenitori che si mettono in gioco in prima persona con azioni concrete, organizzando eventi come l’esperienza della mongolfiera ideata da Bluenergy Group. Prosegue Alberta Gervasio: «Siamo convinti che la nostra crescita passi anche dal rispetto delle regole del risparmio energetico. Non a caso, la nostra azienda ha impostato le proprie forniture e il rapporto con gli utenti razionalizzando i servizi e offrendo inoltre, attraverso le proposte di Bluenergy Assistance, la possibilità di adeguare in senso sostenibile gli impianti. Il tutto guardando ad un futuro verde, partecipato e sostenibile che metta vicino tutti gli attori della filiera energetica».