Agiurgiuculese, Asu, sorprendente a Mosca con la nazionale

MOSCA - Alexandra Agiurgiuculese: un nome, una garanzia. Già protagonista nel 2016 con quattro medaglie al campionato europeo juniores di Holon, in Israele, cresciuta nelle palestre dell’Asu – Associazione Sportiva Udinese - ha concluso in ottava posizione, con il punteggio complessivo di 66.700, nell’all-around del Grand Prix ‘Alina Kabaeva Champions Cup’, svoltosi a Mosca lo scorso weekend, dove ha gareggiato per la prima volta nella categoria senior.

Qualifiche

La ginnasta classe 2001, allenata da Spela Dragas e Magda Pigano, è stata convocata dalla direttrice tecnica nazionale, Marina Piazza, a rappresentare l’Italia al primissimo evento del nuovo quadriennio olimpico e tra tutte era la più giovane in gara tra le 27 partecipanti – insieme all’armena Agagulian e la coreana Kim. Ciò nonostante è riuscita a qualificarsi in tutte e quattro le finali di specialità (cerchio 16.800, palla 17.350, clavette 15.900, nastro 16.650). «E’ stata una gara lunga difficile, ma anche davvero emozionante per me - spiega Alexandra - per la prima volta mi sono trovata a confronto con ginnaste che nella loro carriera hanno già gareggiato in diversi Campionati Europei, Mondiali o addirittura le Olimpiadi e riuscire a piazzarmi davanti ad alcune di queste stelle, ha significato molto per me».

Le specialità

Dopo aver chiuso all’8° posto il concorso generale, Alexandra ha conquistato anche l’accesso a tutte e 4 le finali specialità. E così sulla pedana del Druzhba Sport Complex di Mosca, Alexandra è riuscita a migliorare quanto già fatto lo scorso anno proprio in Russia nello stesso torneo riservato alle junior. Stavolta i parziali dell’etoile di origine romena, le hanno fatto centrare un 16.150 al cerchio, valido per il 6° personale di specialità, un 16.550 alle clavette equivalente al 5° posto e un roboante 17.100 con la palla (6° posto) distante meno di un punto dalla terza classificata Katsiaryna Halkina, la bielorussa finalista ai Giochi Olimpici di Rio dello scorso anno. Peccato infine per la routine al nastro, dove l'azzurra è incappata in un errore non andando oltre l’8^ piazza.

Nazionale juniores

Alexandra non era l’unica ginnasta dell’Asu a Mosca; tra le fila della squadra nazionale juniores, compare infatti Melissa Girelli, ginnasta cresciuta tra le mura della palestra di via Lodi, già convocata nel gruppo di individualiste della nazionale juniores. Melissa attualmente si sta allenando a Fabriano, allenata da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, per un obiettivo di tutto rispetto: i campionati europei che si svolgeranno a Budapest dal 19 al 21 maggio. «Siamo davvero orgogliosi di Alexandra e Melissa. Questi risultati ci danno forza per continuare a lavorare e a dedicarci quotidianamente a questa meravigliosa disciplina» spiega Spela Dragas, head coach della sezione ritmica bianconera. «La stagione è iniziata nel migliore dei modi per le nostre due atlete di punta – interviene Alessandro Nutta, Presidente dell’Associazione Sportiva Udinese - la strada è lunga e tutta in salita, ma sono certo che le ginnaste e il team di tecnici messo a loro disposizione faranno di tutto per raggiungere i massimi livelli».