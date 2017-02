Riparte Italia’s Got Talent con le puntate registrate a Udine

UDINE - Italia’s Got Talent al via con un pezzo di Udine: la nuova edizione dell’atteso format televisivo, che andrà in onda tutti i venerdì alle 21.15 a partire dal 24 febbraio su TV8, partirà infatti anche con le audizioni dei concorrenti registrate lo scorso ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Teatro sempre stracolmo

Quattro i giorni di riprese effettuate al Teatrone – dal 4 al 7 ottobre 2016 – che hanno visto avvicendarsi sul palco decine di aspiranti 'talenti' provenienti da tutto il Nord Italia. E teatro sempre stracolmo di pubblico in sala e fuori, per vedere in azione i concorrenti ma soprattutto i giurati – Nina Zilli, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio e Frank Matano – nonché la nuova conduttrice dello show, la friulana Lodovica Comello che ha sostituito Vanessa Incontrada. Quelle di Udine sono le prime audizioni del talent ospitate in Friuli Venezia Giulia, grazie anche alla notevole capienza del Teatro Nuovo (1200 posti) e alla particolare ampiezza del palcoscenico. Dopo il capoluogo friulano le audizioni si sono svolte ad Avellino e Firenze, dove sono stati accolti gli aspiranti concorrenti del sud e centro Italia.