Chiede di poter telefonare: gli ruba il cellulare e lo minaccia con un coltellino

UDINE - «Mi presti il cellulare?». Qualche secondo dalla richiesta e lo smartphone finisce nella tasca del giovane minorenne che lo aveva appena domandato al suo coetaneo. In cambio, da quella stessa tasca, ‘è uscito’ un coltellino multiuso. La rapina è avvenuta nella zona dell’autostazione di Udine, nel pomeriggio del 21 febbraio.

La denuncia

Il giovane che ha subito il furto, residente a Udine, ha subito contattato il padre spiegando quanto accaduto. A quel punto l'uomo con il figlio si sono rivolti ai carabinieri per denunciare il fatto: secondo la descrizione si tratterebbe, come detto, di un minorenne con accento dell'est Europa. Sono in corso le indagini.