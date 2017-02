Tamponamento in A4: auto va a fuoco

SAN GIORGIO DI NOGARO - Solo ferite leggere, fortunatamente, per una signora che con la sua vettura ha tamponato un mezzo pesante. L’incidente, che poteva avere conseguenze molto più gravi è avvenuto giovedì mattina verso le 8.30 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana (in direzione Venezia).

La guidatrice, dopo l’urto, è riuscita a spostare l’auto in corsia di emergenza, poco prima che la vettura – alimentato a benzina - prendesse fuoco. Tempestivo l’intervento del personale di Autovie Venete e dei Vigili del fuoco, che per spegnere l’incendio si sono posizionati sulla corsia di marcia, rallentando così, inevitabilmente, il traffico. Autovie ha consigliato l’uscita di San Giorgio di Nogaro, per gestire meglio le code di mezzi pesanti che si sono formate.

Le 8.30 del mattino sono un orario di punta e quindi i rallentamenti e le congestioni si formano rapidamente anche se il traffico non è mai stato bloccato ma è stato fatto scorrere sulla registrando rallentamenti del traffico che comunque ha continuato a scorrere in corsia di sorpasso. La coda, in questo caso, ha raggiunto i 4 chilometri ma si è risolta abbastanza rapidamente. Alle 10 infatti si registravano rallentamenti ma non code.