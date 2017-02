Un anno di eventi nei quartieri cittadini

UDINE - Da febbraio a dicembre il Comune di Udine proseguirà il suo impegno nei quartieri cittadini dando continuità e sviluppo alle azioni avviate, e confermando il coinvolgimento delle associazioni locali per dare vita a un calendario di momenti di incontro per i residenti dei diversi quartieri che si protrarrà fino a fine anno. «Saranno molte le iniziative proposte, articolate su un calendario ricco, che animeranno la città e accompagneranno nel corso dell’anno gli abitanti dei quartieri e non solo – spiega l'assessore al Decentramento Antonella Nonino - spaziando dal teatro al cinema all’aperto, dalla musica all'arte, dai laboratori per bambini ai concerti natalizi, in spazi aperti o chiusi e rispondendo a tutti i gusti».

Il programma infatti è oltremodo articolato

Si comincia con la rassegna di film sulla montagna in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Udine e Saf Udine all'auditorium Menossi nel mese di febbraio. Fino a maggio è in programma la ‘Primavera in musica’, proposte musicali sul territorio con nuovi appuntamenti di valorizzazione delle espressioni artistiche locali. Seguirà ‘Itinerari’, serate video sulle esperienze di viaggio in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Udine (all'auditorium Menossi, nei mesi di marzo e ottobre). Fino a maggio andrà in scena il Teatro di Primavera, calendario di spettacoli di teatro amatoriale e non che comprende gli appuntamenti di ‘Festa del Pensionato’, le rassegne ‘Pomeriggio a teatro’ e la ‘Rassegna del teatro friulano e delle lingue minoritarie’. Tra marzo e maggio, ottobre e novembre invece ecco il ‘Play music’, laboratorio ludico - musicale per bambini da 3 a 6 anni alla sala via Joppi. Sempre tra marzo e maggio si terrà un progetto laboratoriale con approfondimenti sugli aspetti della lingua e cultura slovena alla sala parrocchiale di Godia. La primavera vedrà gli appuntamenti de ‘I colori della Natura’ percorso informativo su aspetti naturalistici e di valorizzazione del territorio regionale nonché ‘XXV Aprile e dintorni’ (promozione dei diversi appuntamenti e tradizionale partecipazione della scuola Pellico alla locale cerimonia di commemorazione nel Quartiere S. Osvaldo).

Ovunqu(è)Estate

In estate tornerà 'Ovunqu(è)Estate', calendario di animazione estiva che comprende il progetto artistico al parco Giorgini ('Campo Allargato'), gli spettacoli di teatro di strada e i laboratori per bambini ('Burattini senza confini' e 'Crear&lab') nonché i laboratori scientifici per bambini in collaborazione con Kaleidoscienza, le proiezioni all’aperto di film (Cineincittà) e le storie dei quartieri raccontate in 'Giallo sotto le stelle'.

Con la stagione autunnale

Autunno non sarà da meno, con Scus, laboratori per l’apprendimento della tradizionale tecnica artistica di lavorazione del cartoccio del mais, la 'Festa dei colori' organizzata dalla Parrocchia del Carmine nei locali parrocchiali via Aquileia, e 'Crescere con la musica', progetto con laboratori di musica rivolti agli alunni delle scuole di Udine Sud. A ottobre appuntamento con il 'Teatro junior' all'Auditorium Bellavitis, il 'Teatro d'Autunno' di teatro amatoriale e non, 'Friuli natura e società' con serate video per testimoniare e valorizzare il patrimonio culturale, artistico e ambientale della regione in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Udine all'auditorium Menossi, e infine 'Autunno in musica', proposte musicali sul territorio con nuovi appuntamenti di valorizzazione delle espressioni artistiche locali.

Ovunqu(è)Natale

Non potrà ovviamente mancare a dicembre Ovunqu(è)Natale, calendario di iniziative di divulgazione e promozione culturale che comprenderà ‘Ovunqu(è)Musica’ in Chiese o in scenari altrettanto suggestivi, l'illuminazione degli alberi di Natale in collaborazione con altre realtà associative, e il ‘Gran Galà della magia’, magic show con esibizione di arte magica di alto livello al teatro Palamostre. A chiudere il tutto, le rassegne artistiche con esposizioni di opere grafico-pittoriche e fotografiche attraverso collaborazioni con diverse associazioni e realtà, che i terranno durante tutto il 2017 nei locali espositivi di via Pradamano 21 e altri spazi.