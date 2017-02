La friulana Cepellotti sul podio della 10° Biennale di Pittura

FOIANO DELLA CHIANA – La pittrice friulana Beatrice Cepellotti si è aggiudicata la 10° edizione del Premio Biennale Nazionale di Pittura del Carnevale di Foiano. La sua tela intitolata 'Ricordi di musica e arte al mio paese' è stata valutata la migliore tra le 128 opere in mostra dal 5 febbraio all’interno del Galleria Comunale 'Furio del Furia' di via Solferino 9. Nelle motivazioni della commissione si mettono in risalto l’equilibrio della composizione e dei colori, la capacità dell’artista di attingere con garbo alle correnti novecentesche come l'espressionismo astratto e il carattere evocativo del quadro, nel quale la pittrice cerca tra i suoi più intimi ricordi. Nata a Gorizia, Beatrice Cepellotti vive e lavora a Codroipo, in provincia di Udine. Lo stile esclusivo e riconoscibile l’ha portata, fin dal 1995, a esporre con personali e collettive in tutta Italia, nonché a conseguire importanti riconoscimenti nei concorsi d’arte.

Bilancio lusinghiero

La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 26 febbraio, alle 10,30, all’interno della galleria che ospita l’evento, alla presenza delle autorità e dell’Associazione Carnevale Foiano della Chiana. La decima Biennale Nazionale di Pittura del Carnevale di Foiano si chiude con un bilancio lusinghiero. Gli artisti partecipanti da tutta Italia sono quasi raddoppiati rispetto alle precedenti edizioni, a riprova della crescita della manifestazione in termini di qualità e adesioni, che la collocano ormai in maniera stabile tra i concorsi più interessanti nel panorama nazionale.