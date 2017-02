Che tempo farà venerdì 24? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Non sarà, purtroppo, un venerdì caratterizzato dal bel tempo, al contrario. Per venerdì 24 febbraio l'Osmer Fvg prevede cielo coperto con precipitazioni in genere deboli e intermittenti a ovest, moderate e più continue a est.

Quota neve inizialmente oltre i 1.300 m, in calo nel pomeriggio-sera fino a 600 metri circa nel Tarvisiano e 800 metri circa sulle altre zone.

Nel pomeriggio-sera le precipitazioni saranno probabilmente più abbondanti, specie a est. In serata soffierà Bora forte sulla costa e vento sostenuto da nord-est altrove.

La situazione è destinata a migliorare nel fine settimana.